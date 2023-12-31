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2023'te vizesiz ülkelere ilgi arttı

GÜNDEM 31.12.2023, 12:39
2023'te vizesiz ülkelere ilgi arttı

Online seyahat biletleme, araç kiralama ve otel rezervasyonu platformunun verilerine göre 2023 yılında yurt içi otobüs yolculuklarında en çok aranan rotalar İstanbul – Ankara, uçak yolculuklarında ise İstanbul – İzmir oldu. En ucuz otobüs bileti 12 TL ile Karabük-Çankırı, en ucuz uçak bileti ise 193 TL ile İstanbul – Ankara rotasında oldu. Yurt dışında ise vizesiz ülkelere olan ilgi arttı.İSTANBUL (İGFA) - Online seyahat biletleme, araç kiralama ve otel rezervasyonu platformu obilet, “2023 Yılı Seyahat İstatistikleri Bülteni’ni açıkladı.

2023 yılındaki seyahat trendlerini ortaya koyan obilet, en çok aranan rotalar, yurt içi ve yurt dışındaki seyahat trendleri, en ucuz ve en yüksek bilet fiyatları hakkında ilgi çeken sonuçları seyahat severlerle paylaştı.

EN POPÜLER ROTALAR BİR KEZ DAHA OTOBÜSTE İSTANBUL-ANKARA, UÇAKTA İSTANBUL- İZMİR OLDU

Bu yıl otobüs yolculuklarında en çok aranan rotalar İstanbul-Ankara olurken, yurt içi uçuşlarda ise; İstanbul-İzmir oldu. Yurt dışı uçuşlarda sırasıyla Adana, İstanbul ve Ankara’dan yapılan Lefkoşa (KKTC) varışlı uçuşlar ilk 3’te yer alırken, KKTC harici ülkelere yapılan uçuşlarda en çok aranan rotalar İstanbul-Bakü ve Ankara-Bakü oldu.

2023 yılında önceki yıllardan farklı olarak, arama oranları artan rotalarda farklı bir tablo gözlemlendi. 6 Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketi nedeniyle İstanbul-Hatay ve Ankara-Hatay rotalarında yapılan otobüs bileti aramalarında, 2022’ye göre büyük bir artış gerçekleşti. Uçak yolculuklarında ise en yüksek arama artışları, yurt içinde Diyarbakır-Bursa, yurt dışında ise Aşkabat-İstanbul rotalarında gözlendi.

YURT DIŞI OTOBÜS SEYAHATİ TERCİHLERİNDE EN ÇOK İSTANBUL-SOFYA ARANDI

50’den fazla ülkede şehirlerarası ve uluslararası otobüs bileti satışlarına aracılık eden obilet, 2023 bülteninde uluslararası rotalara ilişkin de ilgi çekici veriler sundu.

Türkiye’den yurt dışına en fazla otobüs bileti araması yaptığı rotalar İstanbul-Sofya, İstanbul-Selanik ve İstanbul-Batum olurken, Türkiye harici şehirlerarası rotalarda ise Sofya-Varna (Bulgaristan), Madrid-Barselona (İspanya) ve Batum-Tiflis (Gürcistan) en fazla arama yapılan rotalar oldu. Türkiye harici ülkeler arası otobüs seferlerinde ise Obilet kullanıcıları açısından en popüler rotalar Sofya (Bulgaristan) - Selanik (Yunanistan), Paris (Fransa) - Lizbon (Portekiz) ve Tiflis (Gürcistan) - Bakü (Azerbaycan) oldu.

Satılan yurt içi otobüs biletleri 10 TL ile 1.700 TL, yurt dışı otobüs biletleri, 130 TL ile 7 bin 500 TL, yurt içi uçak biletleri 193 TL ile 6.099 TL, yurt dışı uçak biletleri ise 277 TL ile 140.066 TL arasında değişti.

OTOBÜS YOLCUSU YÜZDE 18 ARTTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı istatistiklerine göre 2023 yılında tarifeli ve tarifesiz otobüs seferlerinde, 143 milyon kayıtlı yolcunun taşındığı, böylece otobüs sektöründe kayıtlı yolcu sayısındaki yıllık artışın yüzde 18 olarak gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

İstatistiklere göre; en yüksek aylık yurt içi uçak yolcusu sayısı 4 milyon 658 bin 745 ile ağustos ayında, en düşük yurt içi uçak yolcusu sayısı ise 2 milyon 806 bin 374 ile şubat ayında gerçekleşti. Otobüs sektöründe en fazla kayıtlı bilet 19 milyon 280 bin 265 adet ile eylül ayında, en düşük kayıtlı bilet ise 7 milyon 319 bin 729 adet ile mart ayında satıldı.

YURT DIŞI YOLCU SAYISINDA REKOR

DHMİ tarafından yapılan ölçümlere göre, 2023 yılının ilk 11 ayında 42,2 milyon kişi yurt içinde uçakla seyahat etti. Yıl toplamında 45,5 milyona ulaşması beklenen 2023 yılındaki yurt içi uçak yolcusu sayısı, 2022 yılındaki 39,3 milyonluk rakamın üzerine çıktı. Ancak 2018’deki 56,5 milyonluk rekor yolcu sayısına ulaşamadı.

VİZESİZ GİDİLEN ÜLKELERE İLGİ ARTIYOR

Türk vatandaşlarının vize başvurularına aldıkları ret oranlarındaki artış nedeniyle, yurt dışı uçak biletlerinde vizesiz gidilen ülkelere olan ilgi arttı.

Uçak bileti aramalarında ilk sırada yer alan Lefkoşa (KKTC) ve Bakü’nün (Azerbaycan) ardından Batum (Gürcistan), Tahran (İran), Belgrad.

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