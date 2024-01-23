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2023'te trafiğe 2,3 milyon kaydoldu

GÜNDEM 23.01.2024, 10:18
2023'te trafiğe 2,3 milyon kaydoldu

Türkiye'de 2023 yılında 2 milyon 290 bin 280 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,3 arttıANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılının son ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı.

Türkiye'de 2023 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 80,3 artarak 2 milyon 290 bin 280 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 10,9 azalarak 31 bin 721 adet oldu. Böylece Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 258 bin 559 adet artış gerçekleşti.

Aralık ayında 199 bin 259 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,3'ünü otomobil, yüzde 38,3'ünü motosiklet, yüzde 9,7'sini kamyonet, yüzde 4,7'sini traktör, yüzde 1,2'sini kamyon, yüzde 0,4'ünü minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,3 arttı. Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 107,0, otomobilde yüzde 59,6, motosiklette yüzde 49,6, otobüste yüzde 47,1, minibüste yüzde 47,0, kamyonette yüzde 15,0, traktörde yüzde 5,1 artarken kamyonda yüzde 16,8 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 28 milyon 740 bin 492 oldu. Aralık'ta 838 bin 871 adet taşıtın devri yapılırken, Aralık ayında 90 bin 181 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

YÜZDE 66,1'İ BENZİNLİ

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 66,1'i benzin yakıtlı olup; 2023 yılında trafiğe kaydı yapılan 945 bin 768 adet otomobilin yüzde 16,3'ü dizel, yüzde 9,3'ü hibrit, yüzde 6,9'u elektrikli ve yüzde 1,4'ü LPG'li araç olarak verilere yansıdı. Aynı dönemde kaydı yapılan otomobillerin 342 bin 175'i gri renkli olarak kaydedildi.

Trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı 14,5 olarak hesaplanırken, devri yapılan taşıtların ortalama yaşı 12,8 olarak hesaplandı.

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