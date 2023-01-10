2023'te otoyol ve köprü ücretlerine zam yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı millete sesleniş konuşmasında, 2023 yılı boyunca otoyol ve köprü ücretlerini artırmama kararı aldıklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı‘nın ardından millete seslendi.

onuşmasına, vatandaşları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş yılbaşlarından farklı olarak bu yıl sadece yeni bir seneye girilmediğini, Cumhuriyet'in ilk asrının tamamlanıp yeni yüzyılına girildiği kritik bir yıl dönümünün coşkusunun yaşandığını söyledi.

Her konuşmalarında, çalışmalarında ve adımlarında heyecanla ifade ettikleri 2023'e kavuşulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yılın son Kabine Toplantısı'nın ardından 28 Aralık'ta yeni emeklilik düzenlemesinin müjdesini kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatarak, "Emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen, milyonlarca vatandaşımızın uzun yıllardır dile getirilen sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında Meclisimizin takdirine sunuyoruz." diye konuştu.

Sözleşmeliden kadroya geçenlerle yaptıkları buluşmada yeni yılın memur ve emekli maaş artışlarının ilk etabını açıkladıklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzde 25 olarak açıkladığımız bu artış içimize sinmediği için ilgili Bakanlarımıza başka alanlardan fedakârlık yaparak bu oranı artırma yönünde çalışmalarını süratle neticelendirme talimatı verdim." diyerek, memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a yükselttiklerinin müjdesini AK Parti Meclis Grubu Toplantısı'nda verdiklerini hatırlattı.

KAMU-ÖZEL ORTAKLI YATIRIMLARI HAZİNE'YE ÖNMELİ GELİR KAYNAĞINA DÖNÜŞTÜ

Garanti seviyelerine ulaşma aşamasına kadar katkı verdikleri projelerin hemen hepsinin artık Hazine için önemli birer gelir kaynağına dönüştüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yatırıma, üretime, turizme ve çevreye yaptıkları katkıyla birlikte hesapladığımızda millî gelirimize; Osmangazi Köprüsü'nün yaklaşık 10 milyar dolar, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 29 milyar dolar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 5 milyar dolar, Avrasya Tüneli'nin 7 milyar dolar, İstanbul Havalimanı'nın 80 milyar dolar katkısı olmuştur." dedi.

Erdoğan, "Kamu-özel ortaklığı yatırımlarında önümüzdeki yıl dengeyi sağlayacak, 2025'ten itibaren çok daha büyük kazançları ülkemizin hanesine yazacağız. Milletten aldığımızı yine milletin emrine sunma ilkesiyle 2023'te otoyol ve köprü ücretlerini artırmama kararını sizlerle paylaşıyoruz. Hayırlı olsun" diye konuştu.

https://youtu.be/Hl_lLDbHnsk

"YENİ ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİMİZİ HAZIRLIYORUZ"

Emeklilikten sigorta işlemlerine kadar tüm süreçlerde elektronik devlet hizmetlerinin etkin şekilde kullanılmasını temin ettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kronik hastalık ilaç raporlarının süresini en son 30 Haziran 2023'e kadar uzatarak bu durumdaki vatandaşlara ve yakınlarına kolaylık sağladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl çalışmada, ülkemizin değişen ihtiyaçlarına ve küresel gelişmelere uygun şekilde yeni ulusal istihdam stratejimizi hazırlıyoruz." bilgisini verdi.,

Elektronik devlet üzerinden yapılan işlemleri sadeleştirdiklerini ve artırdıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl kültür ve turizmde UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne en çok değer kaydettiren üçüncü ülkenin Türkiye olduğunu bildirdi. Erdoğan, yurt dışındaki bin 120 kültür varlığının Türkiye'ye iadesini temin ettiklerini söyledi.

GÜVENLİ TURİZM PROGRAMI...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm sektörünün nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için okullarla otelleri eşleştiren projeyi yaygınlaştırarak 3 dilde eğitime geçildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenli Turizm Programı'yla 12 bin 200'ü aşkın tesis ve aracı sertifikalarını vererek resmiyette güçlü hale getirdik. İstanbul'un dünyaca ünlü Michelin Rehberi'ne dâhil olmasını temin ettik. İnşallah ilerleyen tarihlerde Muğla, İzmir ve Antalya'nın da bu rehberde yer almasını sağlayacağız. TİKA vasıtasıyla 100'ün üzerinde ülkede 1300'e yakın kalkınma projesi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

2022'de sosyal yardım harcamalarının toplam tutarı 578 milyar lirayı bulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 154 bin çocuğa sosyal ve ekonomik destek hizmeti verildiğini kaydetti.

"VAZGEÇTİĞİMİZ VERGİ TUTARI 279 MİLYAR LİRA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mali disiplinden taviz vermediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bütçe içindeki faiz harcamalarının oranını 3 puan daha aşağıya çekerek milletimize diğer alanlarda daha çok hizmet verebileceğimiz kaynak oluşturduk. Vatandaşlarımızı enflasyondan korumak için uyguladığımız tüm vergi indirimlerine, sübvansiyonlara, ilave desteklere, bütün bunlara rağmen bütçe açığının millî gelire oranını öngördüğümüz seviyenin altında tutabiliyoruz. Kamu borç stokunun millî gelire oranı Japonya'da yüzde 264, Amerika'da yüzde 122, avro bölgesinde yüzde 93 seviyesindeyken ülkemizde yüzde 35. Yıl içinde ücretliler için yaptığımız yüksek oranlı iyileştirmelerin bir kısmını vergi indirimleri ve destek ödemeleriyle Hazinemiz karşıladı. Bu kapsamda sadece vazgeçtiğimiz vergi tutarı 279 milyar liradır."

Elektrikte mesken tüketiminde ortalama yüzde 60, doğal gazda yüzde 80 sübvansiyon yaparak yaklaşık 400 milyar liranın vatandaşın cebinden çıkmasını önlediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, icra sorunlarını çözüme kavuşturmak için 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar, bir milyon vatandaşın da varlık yönetim şirketlerine olan 2 bin 500 liraya kadar borcunu Hazine olarak üstlendiklerini anlattı.

TOGG MESAJI

"Ülkemizin vizyon projesi Togg'u desteklemek için gerekirse kamu alım garantisi vereceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun sürdürülebilirlik, kalkınma ve istikrar başlıklarında özetlediğimiz hedefler doğrultusunda; ülkemizi refaha, milletimizi de gelir dağılımında adalete kavuşturacak politikalar uygulayacağız. Millî gelirimizdeki her artışı 85 milyonun tamamına yansıtacak bir ekonomi yönetimiyle, ülkemizi Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına hazırlayacağız" diye konuştu.

Böylece 2022 yılı hizmetleri ve 2023 yılı programlarıyla ilgili değerlendirmelerinin sona erdirdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, her günü eser ve hizmet siyasetiyle geçen bir hükûmet olarak Türkiye'yi yeni yatırımlarla, yeni politikalarla, yeni projelerle büyütmek için gece gündüz çalışmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.