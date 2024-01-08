2023'te 63,4 milyar TL'lik tarımsal destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023'te 63,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesini üreticilerin hesaplarına aktardıklarını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçen yıl yapılan tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, 2023 yılında 63,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesini üreticilerin hesaplarına aktardıklarını belirterek, "Toprağa ektiği tohumu alın teriyle sulayan, emekle hasat yapan, tarımsal üretimimize güç katan çiftçilerimize desteklerimiz bu yıl da artarak devam edecek. Her zaman ve her koşulda üreticilerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi bakanlık, geçen yıl bitkisel üretime 42,9 milyar lira, hayvansal üretime 14,9 milyar lira, kırsal kalkınmaya 4,9 milyar lira, su ürünlerine 266 milyon lira ve tarımsal AR-GE'ye 430 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı.