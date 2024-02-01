2023'te 420 organize suç çetesi 'Kafes'lendi!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen “Kafes” Operasyonları kapsamında toplam 420 organize suç çetesi çökertildi.ANKARA (İGFA)- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılında organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen “Kafes” Operasyonlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 11'i uluslararası, 14'ü ulusal, 56'sı bölgesel ve 339'u yerel olmak üzere toplam 420 organize suç çetesinin çökertildiğini açıkladı.

Yerlikaya çökertilen çetelerle ilgili, "420 organize suç çetesi içerisinde; 6’sı uluslararası, 2’si ulusal, 13’ü bölgesel ve 121’i yerel olmak üzere 142’si nitelikli silahlı organize suç çetesi. Suç örgütleri işlediği suçlarla ilgili sınıflandırıldığında, 420 organize suç çetesinin 270’i organize suç, 128’i narkotik suç ve 22’si ise siber suç çetesi"nin olduğunu belirterek, "Dağdaki eşkıyanın inlerine girdiğimiz gibi şehir eşkıyalarının tepesine biniyoruz, bineceğiz" yorumunda bulundu.

Bu arada Bakan Yerlikaya, ülkeyi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlı olduklarını vurguladı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı:

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1752921254292496797