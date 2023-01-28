2023 Mardin'in yılı olacak

AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, “2023 yılı da dev yatırımlarla Mardin'in yılı olacak. GAP, Şehir Hastanesi, Mardin-Midyat, Kızıltepe-Ceylanpınar yolları gibi inşallah herkesin konuşacağı, gurur verici eserlere imza atıyoruz.” dedi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Cengiz Demirkaya Mardin’de yerel gazete temsilcileri ile bir araya geldi. yapılan ve yapılmakta olan çalışmalar hakkında bilgiler veren Demirkaya gazetecilerin sorularını cevapladı.

2023 yılında Mardin için hizmet yılı olacağını vurgulayan Demirkaya, “Daha yapacak çok işimiz var. Biliyoruz. 2023 yılı da dev yatırımlarla Mardin`in yılı olacak. GAP, Şehir Hastanesi, Mardin-Midyat, Kızıltepe-Ceylanpınar yolları gibi inşallah herkesin konuşacağı, gurur verici eserlere imza atıyoruz.” diye konuştu.

“Mardin’e kadar olan 221 km uzunluğunda ana sulama kanalı bitirilmiştir”

“Güneydoğu Anadolu Projesi’nin tamamlanabilmesi amacıyla bölgeye yapılan yatırımlar 2003 yılından itibaren düzenli bir şekilde artırılmıştır.” diyen Demirkaya, “GAP Bölgesi yatırımlarının ülke içindeki payı 2001 yılında yüzde 5’lere kadar düşerken iktidarımız da yani 2003-2021 dönemi içerisinde yüzde 14’lerin üzerine kadar çıkmıştır. 1990-2021 döneminde 2021 yılı fiyatlarıyla 224,5 milyar lira kaynak ayrılırken bunların 199,4 milyar lirası yatırıma dönüşmüştür. Hepinizin bildiği GAP eylem planında bulunan çiftçimizin 4 gözle beklediği Şanlıurfa Atatürk Barajından Mardin’e kadar olan 221 km uzunluğunda ana sulama kanalı bitirilmiştir.

GAP Eylem Planı’na göre Mardin’de 110 bin hektarın üzerinde bir alanın sulamaya açılması öngörülmüştür. Önemli bir kısmı tamamlanan Mardin Depolaması Cazibe Sulaması inşaatının tamamlanması ile birlikte 50 bin hektara yakın bir alan suya kavuşmuş olacaktır.” açıklamasını yaptı.

Mardin Merkez, Derik, Kızıltepe ve Nusaybin’deki arazilerin sulanabileceği Mardin Derik su depolama alanı inşaatının bitmek üzere olduğunu belirten Milletvekili Demirkaya, “Depolama hacmi şu an yapılan 1. Kademede 135 milyon m³, 2. Kademe tamamlandığında 250 milyon m³ kapasitesinde olup, her gün 1 milyon m³ su 53 bin hektar tarım arazisine verildiği takdirde 5 ay sulama yapılabilecektir. Mardin Depolaması Cazibe Sulaması İnşaatı ile 29.729 hektarı sulayacak olan sulama inşaatında toplam döşenecek boru miktarı 861.022 m olup toplulaştırma yapım işi kapsamında devam etmektedir. Bugüne kadar 166.000 m şebeke döşenmiş olup, 2.850 hektar alan sulamaya hazır hale getirilmiştir. Bu proje bittiğinde Mardin’de toplam 171 bin hektar alan sulanabilecek olup, çiftçilerimiz elektriğe bağımlı kalmayacak, girdi maliyetlerini de aşağı çekeceklerdir.” diye konuştu.

İşte Cengiz Demirkaya’nın konuşmasından satır başları:

MARDİN ÇEVRE YOLU

Toplam proje uzunluğu 39,4 km olan ve Bölünmüş yol standardında projelendirilen Mardin Çevre Yolunun proje ekseni ve kavşak projeleri onaylanmıştır. Uygulama proje çalışmaları devam etmektedir. Yatırım Programında bulunmamaktadır.

CEYLANPINAR-KIZILTEPE YOLU, KIZILTEPE GÜNEY İMAR ÇEVRE YOLU

Toplam proje uzunluğu 74 km olan projenin 62 km’lik kesimini Ceylanpınar-Kızıltepe yolu, 7 km’lik kesimini Kızıltepe Güney İmar Çevre Yolu ve 5 km’lik kesimini de Kızıltepe –Mardin Havaalanı toplayıcı yollarının yapılmasını kapsamaktadır. Bugüne kadar Ceylanpınar Kızıltepe yolunun 35 km’lik kesimi sathi kaplamalı tek yol olarak tamamlanmıştır. Kızıltepe Güney İmar Çevre Yolunun ise 2,4 km’lik kesimi binder seviyesinde, 4,6 km’lik kesimi bitümlü temel seviyesinde tamamlanmış olup binder tabakası imalatları devam etmektedir. BSK plenti kurulmuş olup, mevsimsel şartların uygun olması durumunda BSK (bitümlü sıcak karışım) yapımına başlanılması planlanmaktadır. Kızıltepe Kuzey Çevre (22,4 km) yolu Yatırım programında bulunmaktadır. Kızıltepe Çevre yolunun proje uzunluğu 36 km olup proje ekseni onayladır. Uygulama proje çalışmaları devam etmektedir. Projenin 22,4 km’si Kuzey Çevre yolu, 13,6 km’si Güney Çevre yolu niteliğindedir.

Midyat Çevre yolu; Midyat’ın şehir içi ulaşımını ve çevredeki yerleşkelerle bağlantısını sağlayan bölünmüş yol standardındaki 21 kilometrelik Midyat şehir geçişi ve bağlantı yolları, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol standardına yükseltildi. Proje kapsamında, 20 kilometre uzunluğunda yaya kaldırımı ve orta refüj ile 8 dönel, 4 sığınma cepli olarak tasarlanan toplam 12 kavşak tamamlandı. Ayrıca, Midyat ile Nusaybin arasında tek yol standardında ulaşım sağlayan 43 kilometrelik mevcut yol bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirildi.

DERİK ÇEVRE YOLU VE TÜNEL

Bu kesimde toplam uzunluğu 38,7 km olan ve Mazıdağı ile Derik ilçelerini çevre yolu ile geçecek şekilde onaylı bölünmüş yol projemiz bulunmaktadır. Projede toplam uzunluğu 2.970 m olan 3 adet tünel ve 40 m uzunluğunda 1 adet köprü bulunmaktadır.

NUSAYBİN -CİZRE -HABUR HIZLI DEMİRYOLU PROJESİ

133 km uzunluğunda çift hatlı projenin Etüt -proje çalışmaları devam etmektedir. Karaman-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Projesi, inşallah Mardin’e kadar uzatılacak.

ILISU BARAJI

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 6 Kasım 2021 tarihinde Mardin’de bulunan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES açılışı yapılmış olup ekonomimize 3 milyar TL’lik katkı sağlayacaktır. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve ilgili bütün bakanlarımıza teşekkür ediyorum.

SAĞLIK YATIRIMLARI

Artuklu Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi, 1 Mayıs 2021 Tarih ve 31471 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 30 Nisan 2021 tarihli 3940 sayılı kararıyla kurulmuştur. Bu alanda inşallah şehir hastanesi de bitince artık hastalarımız başka illere gitmeye gerek duymayacaktır. Şehrimizin sağlık ihtiyaçlarını gidermek anlamında hemen Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanında 350 yataklı ek binasının yapımı devam ediyor. %95 bitmek üzere. 750 yataklı Mardin Şehir hastanesinin Artuklu Üniversitesi kampüsü içerisinde ihalesi yapıldı. Şubat ayında yer teslimi yapılarak yapımına başlanacak. Bununla Kızıltepe 110 yataklı ek binasın ihalesi de yapıldı. Derik ilimizde de 75 yataklı devlet hastanesi projenin ihalesi yapıldı. En kısa sürede hizmete açılarak vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız.

İLÇE KÜTÜPHANELERİ

Mardin Kütüphanesinin projesi yeniden değiştirildi onay için bakanlığa gönderildi. Kızıltepe İlçe Halk Kütüphanesinin projesi hazırlanarak 2020 yatırım programına alınması sağlanmıştır. Çok amaçlı yapısıyla her yaştan vatandaşımıza hitap etmesi planlanan kütüphanemizde, yalnızca okuma salonları değil, bilgisayar ve internet odaları ve konferans salonları oluşmakta olup, şubat ayında ihalesi yapılacak. Dargeçit Belediyesinin yer tahsisi ile bakanlık tarafından iç tefrişatı yapılan kütüphane inşallah en kısa sürede vatandaşın hizmetine sunulacak.

KIZILTEPE TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ

Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi açılması Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile 4 Mart 2022 tarihinde resmî gazetede yayınlandı. Ben şahsen Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesini en az Tıp Fakültesi kadar önemli buluyorum. Neden? Gıdaya erişebilirdik çok önemli. İşte iki ülkenin savaşa girmesi dünyada gıdaya erişebilirliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Ziraat ve Beden Eğitimi Yüksek Okulu kazandırmak için YÖK nazarında görüşmelerimiz devam ediyor. Ziraat fakültesi ilimize özelde Kızıltepe ilçemize tarımsal alanda daha da ivme kazandıracaktır. Tarımdaki gelişmeyi daha da yukarı çekmek için çalışmaya devam edeceğiz.

GENÇLİK VE SPOR ALANINDAKİ YATIRIMLAR

Mardin ilimizde Bakanlığımız katkılarıyla 121 milyon 24 bin 335,48 TL tutarında tamamlanmış yatırımlar bulunmaktadır. 70 Adet Halı Saha yapılarak gençlerimizin hizmetine sunuldu. 4 Adet Açık Tenis Kortu (Kızıltepe 2 adet, Ömerli 1 adet, Savur 1 adet, 1 Adet Açık Basketbol Sahası (Ömerli)

6 Adet Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (Artuklu, Dargeçit, Kızıltepe, Nusaybin, Ömerli ve Yeşilli)

1 Adet Spor Salonu Gençlik Merkezi (Dargeçit) 2 Adet Mahalle Tipi Spor Salonu ( Ömerli ve Yeşilli)

2 Adet Standartlara uygun Sentetik Çim yüzeyli Futbol sahası ( Yeşilli ve Savur)

1 Adet Tartan Pist Yapımı, 3 Adet Yurt Modernizasyon ve Dönüsümü (Artuklu)

6 Adet Spor Tesisi onarımı ( Artuklu 2, Kızıltepe 2, Savur 1, Ömerli 1).