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2023 Gebze’de denetim yılı oldu

GÜNDEM 02.01.2024, 10:16
2023 Gebze’de denetim yılı oldu

2023 yılı, Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü için denetim yılı oldu. Gebze Zabıta Müdürlüğü 2023 yılında 2 bin 573 işyerini denetledi.KOCAELİ (İGFA) -  2023 yılı, Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü için denetim yılı oldu. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve kurallara riayet edilerek üretilen hizmet ve ürünlere ulaşabilmeleri için denetim çalışmalarını arttırarak sürdüren zabıta müdürlüğü ekipleri 2023 yılında da 7/24 esasıyla görev başındaydı. 2023 yılı içerisinde 2 bin 573 adet işyerini ziyaret ederek denetimden geçiren Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ayrıca; işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı tespit edilen 912 adet işyerine toplamda 1.076.285 TL idari para cezası uygulandı.

İŞYERLERİNE DÜZENLİ DENETİM

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunup denetimlerde olumsuzluk tespit edilen 64 adet işyerine ise toplamda 179 bin 249 TL idari para cezası uygulayan Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ayrıca; ilçenin farklı bölgelerinde kurulan 13 adet pazar yerinde 6 bin 471 adet pazarcı esnafını denetledi. Bu denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 41 adet pazarcı esnafına yasal işlem yapılarak toplamda 19,744 TL idari para cezası uygulandı. İlçe genelinde kurallara aykırı şekilde faaliyet sürdüren 3 bin 691 seyyar satıcıyı bölgeden uzaklaştıran zabıta ekipleri tarafından 30 seyyar satıcı hakkında yasal işlem başlatılarak toplamda 20 bin 544 TL idari para cezası uygulandı.

UYMAYANLARA İDARİ YAPTIRIM

Vatandaşların iyi niyet ve duygularını suiistimal ederek dilencilik yapan 619 kişiyi bulundukları bölgeden uzaklaştıran Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 31 adet dilenci hakkında yasal işlem başlatarak 19 bin 127 TL idari para cezası uyguladı. Zabıta ekipleri tarafından halkın kaldırım ve yollardan geliş geçişine engel olan 203 adet işgale son verilmiş, kaldırım işgaline devam eden 38 adet işletmeye toplamda 24 bin 124 TL idari para cezası uygulandı. Vatandaşlardan gelen 4 bin 286 şikâyet sonuçlandırılarak olumsuzlukların giderilmesi sağlayan Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ayrıca; okul öncesi ve ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin bulunduğu 305 okulda eğitim ve öğrenimine devam eden 7 bin 313 öğrenciye trafik ve trafik kuralları konusunda eğitim verildi.

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE İZİN YOK

İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereğince ilçe sınırları içerisinde görüntü kirliliğine sebebiyet veren ve kent estetiğini bozan 427 adet afişi kaldıran zabıta ekipleri tarafından uyarılara rağmen afiş asmaya devam eden 4 işletmeye 10 bin 095 TL idari para cezası uygulandı. Vatandaşlardan gelen kasa ve reyon fiyatı uyuşmadığı yönündeki şikâyetlere istinaden ilçe genelinde faaliyet gösteren marketlerde denetim gerçekleştirilerek zabıta ekipleri; fiyat etiketi uygun olmayan, kasa ve reyon arasındaki fiyat farklılıkları tespit edilen 179 işyeri hakkında tutanak tutarak Ticaret İl Müdürlüğü’ne sevk etti.

İLGİLİ KANUNLARIN GEREĞİ YAPILDI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 77. Maddesi gereği ilgili işletmeler hakkında toplamda 245 bin 409 TL idari işlem uygulanmasını sağlayan Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ayrıca; mevzuatlara uymayan 115 adet işyerinden 40 adet işyeri süreli, 75 adet işyeri de süresiz olarak ticari faaliyetten men edildi. Bu işyerlerinden 56 adeti mührü bozduğu tespit edildiğinden tekrar men edilerek gerekli yasal işlemler başlatıldı. Şehir merkezinde belediye emir ve yasaklarına aykırı şekilde kanatlı hayvan besleyerek koku ve çevre kirliliğine sebep olan 262 kişi, küçükbaş hayvan besleyen 1 kişi ve büyükbaş hayvan besleyen 11 kişiye zabıta ekipleri tarafından gerekli uyarılar yapılarak 126 adet hayvan kaldırtıld

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