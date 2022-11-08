2022-YDS/2 sonuçları açıklandı

ÖSYM, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na ait sonuçların açıklandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) -ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, 23 Ekim 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2022-YDS/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlandığı kaydedildi.

Saat 10.00 itibariyle yayımlanmaya başlayan sınav sonuçlarını adayların, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceği kaydedildi.

Bu arada 2022-YDS/2 sınavına ilişkin cevap kâğıtları ile aday cevapları da erişime açıldı.