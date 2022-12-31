2022'nin son gününde rekor ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 11 milyon 301 bin 601 TL para cezası kesti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri İzmit Körfezi’nde yaptıkları denetim sırasında İtalya bandıralı, Grande Ellade adlı RO-RO gemisinin denizi kirlettiğini tespit etti. Körfez’de petrol türevi kirliliğe neden olan gemiye ekipler anında müdahale ederek 11 milyon 301 bin 601 TL para cezası kesti. Ayrıca kirliliğin yayılımını engellemek amacıyla çevrede tedbirler alınarak temizlik işlemlerine başladı.

Büyükşehir ekipleri, havadan, karadan ve denizden 24 saat denetledikleri İzmit Körfezi’nde kirliliğe geçit vermiyor. Yapılan kontrollerde herhangi bir şekilde denizi kirlettiği tespit edilen gemilere anında cezai işlem uygulanıyor. Bu kapsamda ekipler, İtalya bandıralı, Grande Ellade adlı RO-RO cinsi 52 bin 589 groston kapasiteli petrol gemisine sebep olduğu kirlilikten dolayı 11 milyon 301 bin 601 TL para cezası kesti.