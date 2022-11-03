2022-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı

ÖSYM, KPSS Ön Lisans oturumunun sonuçlarının açıklandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 9 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ön Lisans sınavına ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı kaydedildi.

Adayların sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebiliyor.