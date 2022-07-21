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2022-KPSS Lisans Sınav Giriş Belgeleri erişime açıldı

GÜNDEM 21.07.2022, 15:41
2022-KPSS Lisans Sınav Giriş Belgeleri erişime açıldı

ÖSYM tarafından 31 Temmuz'da gerçekleştirilecek 2022-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı.ANKARA (İGFA) - ÖSYM Başkanlığı, 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Oturumları Sınava Giriş Belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.

Adaylar, 2022-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür oturumu için saat 10.00, eğitim bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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