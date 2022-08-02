2022-Kaymakamlık Sınavı başvuruları başladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 18 Eylül tarihinde yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuru kılavuzunun https://osym.gov.tr sitesinden yayımlandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - 18 Eylül'de yapılacak 2022-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvurularının 9 Ağustos'a kadar alınacağı duyuruldu.

ÖSYM'den yapılan açıklamada sınavın 18 Eylül 2022'de Ankara'da gerçekleştirileceği belirtilirken, adayların başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceği bildirildi.