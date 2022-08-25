2022 EXPO Sakarya kapılarını açtı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Bisiklet Fest” programları kapsamında oluşturulan Expo Sakarya fuarı, Atatürk Bulvarı’nda kurulan stantlarda misafirlerini ağırlıyor.SAKARYA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Sakarya Bisiklet Festivali tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda şehir merkezinde hazırlanan 2022 EXPO Sakarya açıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan platformlarda kamu kurum ve kuruluşları ile farklı sektörlerin markaları yer alıyor. Şehrin kültürel ve tarihi değerleri tanıtlıyor, doğal güzellikleri ve yöresel lezzetleri anlatılıyor. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım ve çalışmaları, ilçe belediyelerinin hizmetleri vatandaşlarla paylaşılıyor.

Vatandaşların ilk günden büyük bir ilgi gösterdiği 2022 EXPO Sakarya, 28 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek. On binlerce katılımcının ziyaret etmesi beklenen fuar alanında Büyükşehir Belediyesi titiz bir çalışma yürüttü. Bugün itibariyle açılışı yapılan EXPO 2022’nin hayırlı olmasını temenni eden ve değerlendirmelerde bulunan Başkan Ekrem Yüce, Uluslararası Bisiklet Festivali’ne katkı ve destekleriyle güç katan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Yüce, Sakarya'nın Ağustos ayında önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirterek, "Uluslararası Bisiklet Festivali’nde gerek yurt içinden gerekse yurt dışından birçok misafiri şehrimizde ağırlıyoruz. Bu günde festival kapsamında EXPO Sakarya Fuarı’nı vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Şehirlerin şehri Sakarya’mıza yakışan organizasyonlarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, katılım sağlayan sporcu ve takımlara, ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, 2022 EXPO Sakarya’ya herkesi davet ediyorum” diye konuştu.