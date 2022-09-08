200 e-scooter Kütahya sokaklarında

e-Belediyecilik projeleri kapsamında Kütahya'ya kazandırılan e-scooter’ların tanıtımını Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık yaptı.KÜTAHYA (İGFA) - Hava kirliliği ve emisyon açısından sıfır zarar ile çevre dostu olarak lanse edilen yeni nesil ulaşım aracı olan e-scooter’lar artık Kütahya sokaklarında yerini aldı.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Tazı adı ile Kütahyalıların hizmetine giren e-scooter’ların tanıtımını şirket Genel Müdürü Yavuz Salih Şahin ile birlikte yaptı.

Başkan Işık, Kütahya'da elektrikli scooter’ların hayırlı olmasını diledi. 4 Temmuz 2022 tarihli il trafik komisyonu kararı doğrultusunda şehre kazandırılan alternatif ulaşım aracı söz konusu scooter’ların bu scooter’lara ev sahipliği yapmanın onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Işık, "Birçok şehrimizde olan bu uygulama bu tarihten itibaren şehrimizde de olacak. Bu araçları şehrimize kazandıran Yapıdrom Teknoloji A.Ş.’ye teşekkür ediyorum” dedi.

200 ADET SCOOTER KÜTAHYA SOKAKLARINDA

Uygulamanın 200 adet scooter ile başladığını ifade eden Başkan Işık, “Şu an 200 adet e-scooter ile bu uygulamayı başlattık. Yönetmelik gereğince bunu kullanacak hemşehrilerimizin kask ve reflektörlü yelek kullanması gerekiyor. Hemşehrilerimizin dikkatli bir şekilde e-scooter’ları kullanarak hayırlı hizmetten yararlanmalarını temenni ediyorum” dedi.

Kütahya Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine yönelik olarak hizmete sunduğu İkamet Kart projesi sahibi öğrencilerin uygulamadan indirimli yararlanabileceklerini ifade eden Başkan Işık, “Üniversite öğrencilerimizin ikametlerini şehrimize almaları halinde belediyemizden alacakları İkamet Kart ile bu ulaşım aracından yüzde 25 oranında indirimli yararlanabilecekler” dedi.