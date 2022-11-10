20 dalgıçtan Ata'ya saygı ve anma dalışı

AKUT, Türk Balık Adamlar Derneği Spor Kulübü(TBK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü Deniz Polisi işbirliğinde İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nın önünden saygı ve anma dalışı yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - Her üç kurumdan 20'ya yakın dalgıç, saat 7 gibi tekneyle Caddebostan Sahili'nden tekneyle yola çıkarak Dolmabahçe Sarayı önüne ulaştılar.

Anma Dalış Töreni saat 8.50'de Dolmabahçe Sarayı önünde suya giriş ve suda hazırlık ile başladı. Saat 9'da dalışı gerçekleştiren grup; 9.05'te Ata'mızın eşsiz anısına saygı için su yüzüne çıktı.

Anma Töreni sonrasında açıklama yapan AKUT Başkanı Mehmet Murat Boz, dernek olarak Ata'mıza saygılarını özel bir şekilde sunmak istediklerini kaydetti.

Dünyanın en önemli arama kurtarma ekiplerinin Türkiye'de olduğunu vurgulayan Boz, "Ulu Önderimiz Atatürk'ün bizimle olsaydı bundan büyük mutluluk duyacağına eminiz. AKUT olarak çeyrek asırdır, Ata'mızın ülküsü olan Cumhuriyetimiz sayesinde uluslararası başarılar yakaladık ve toplumumuzun gönlüne yerleştik. Bunu sonsuza kadar devam ettirmeye kararlıyız. Ama hep söylediğimiz gibi, keşke afetler olmasa da bize ihtiyaç olmasa. AKUT Başkanı olarak şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına, Ata'mızın eşsiz anısı önünde hüzün ve saygıyla eğiliyorum" diye konuştu.