20 bin sözlemeli öğretmenin sözlü sınav sonuçları belli oldu

20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alımına İlişkin Sözlü Sınav Sonuçları AçıklandıANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığınca 20 bin öğretmen alımına ilişkin yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı.

Sözlü sınav sonuçlarına e- Devlet sistemi üzerinden ulaşılabilir.