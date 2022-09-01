20 bin öğretmenin ataması yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül'de başlayacak olan yeni eğitim öğretim dönemine yönelik 20 bin yeni öğretmen atamasını törenle gerçekleştirdi. Öğretmenleri yeni dönemde de ekonomik ve mali açıdan desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize yavrularıyla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Cadde sokaklarda dolaşanlar değil" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanında görev alacak 20 bin yeni öğretmenin atama töreninde konuştu.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törende eğitim kadrosuna dahil olacak 20 bin öğretmenin her birini ayrı ayrı tebrik ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerin sayısını toplamda yaklaşık 1 milyon 10 bine çıkarmış olacaklarını kaydetti.

Eğitim bütçesini 10,3 milyar liradan son ilave ile birlikte 304 milyar liraya çıkartarak derslik sayısını 343 binden alıp 613 bine yükselttiklerine vurgu yapan Erdoğan, son 20 yılda büyük dönüşüme imza attıklarını söyledi. Erdoğan, okulları kütüphaneler, laboratuvarlar, çalışma atölyeleri ve spor salonları ile donatarak, ders kitaplarından yardımcı kaynaklara çocukların tüm ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayarak, hasılı eğitim alanında ülkemizin ilerlemesine ket vuran engelleri tek tek kaldırdıklarını belirtti.

BOYKOT ÇAĞRISI 'SİYASİ MALZEME'!

Boykot çağırısının öğretmenleri siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize yavrularıyla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Caddelerde sokaklarda dolaşanlar değil" dedi.

Erdoğan, önümüzdeki dönemde öğretmenlerimizi ekonomik ve mali açıdan desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

https://youtu.be/s4GSUTLezsM

"EVLATLARINIZI SOSYAL MEDYAYA TERK ETMEYİN"

Konuşmasında sosyal medya vurgusu da Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ailelerimizin evlatlarını yetiştirirken onları özgürlük adına popüler kültürün acımasız dişlilerine terk etmemeleri önemlidir" dedi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in birlikte butona basması ardından gerçekleşen noter huzurundaki kuralarda 20 bin öğretmenin 10 bini İstanbul'a atamaması gerçekleştirildi.

12 Eylül itibariyle görevlerine başlayacak olan öğretmenlerin atama sonuçlarının bir saat içerisinde e-devletten öğrenebileceklerini bildirildi.