2 üniversiteye 2 yeni bölüm

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla iki üniversiteye yeni bölümler kurulurken, iki üniveristede de bazı bölümlerde isim değişikliğine gidildi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla iki üniversiteye iki yeni bölüm kuruldu.

Buna göre Avrasya Üniversitesi'ne "Spor Bilimleri Fakültesi", Marmara Üniversitesi'ne ise "Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü" bölümü kurulması kararlaştırılırken, aynı kararnamede iki üniversitedeki bölümlerde de değişikliğe gidildi.

Söz konusu Resmi Gazete'deki karara göre, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde "Meram Tıp Fakültesi"nin adı "Tıp Fakültesi" olarak, Sağlık Bilimleri Üniversitsi'nde "Hartum Sağlık Bilimleri Enstitüsü"nün adı "Sudan Sağlık Bilimleri Enstitüsü" olarak değiştirildi.