2. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali göç duası ve temsili Yörük göçü ile başladı. Göç yürüyüşünde Yörükler kültürlerini yansıtan kıyafetleri ve kervanlarıyla renkli görüntüler oluşturdu.ANTALYA (İGFA) - Antalya’da 3-4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Antalya Büyükşehir Belediyesi 2. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali Cumhuriyet Meydanı-Karaalioğlu Parkı arasında yapılan temsili Yörük göçüyle başladı. Açılış programına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Çanakkale Çan ilçesi Belediye Başkanı Harun Arslan, Yörük Türkmen Dernekleri, hemşehri dernekleri ve Kosova’dan Kazakistan’a Türk dünyasından konuklar katıldı.

YÖRÜK KÜLTÜRÜ KENTİ SARDI

Halk oyunları gösterilerinin ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Ulusal Yükseliş Anıtı’na çelenk sundu. İstiklal Marşı ve Göç Duasının da okunmasının ardından Karaalioğlu Parkı’na kadar Yörük göçü yapıldı. Antalya caddelerinde Yörük göçü coşkusu yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İYİ Parti İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan, Kazakistan Antalya Başkonsolusu Kuat Kanafeyev, Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, Antalya Yörük İl Hatunu Sibel Gezen’in de katıldığı temsili göçte Yörük kültürü kenti sardı. Festival için Türk dünyasından gelen konuklar ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen Yörükler, birbirinden renkli geleneksel kıyafetleri ve halk danslarıyla renkli görüntüler oluşturdu.

AT VE DEVE ÜSTÜNDE YÖRÜK GÖÇÜ

Davul zurna eşliğinde develer ve atlar üzerinde temsili göçlerini yapan Yörükler, büyük ilgi çekti. Antalyalılar göç güzergahı boyunca alkışlarla destek verdi. Turistler de Yörük göçünü ilgiyle izledi. Temsili Yörük Göçü yürüyüşü, Karaalioğlu Parkı’ndaki Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı önünde tamamlandı. Başkan Muhittin Böcek burada korteje katılanları tek tek selamladı.