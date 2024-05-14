2 terörist sınırda teslim oldu!

Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolu'na teslim oldu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolu'na teslim oldu.

Bakanlık, teröristler için tek çıkış yolunun Türk adaletine teslim olmak olduğunu söyledi.