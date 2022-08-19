Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarda 2'si görevden alınan 6 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti.ANKARA (İGFA) - Hatay, Konya, Samsun, Tokat, Kırıkkale ve Malatya'ya yeni il milli eğitim müdürleri atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararında Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan ile Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yapılan atamalarda Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Düzce Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Hayati Telefoncu, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Murat Ağar, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Ahmet Özdemir, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Hatice Özdemir getirildi.