2 milyar liraya yakın 'Evde Bakım' destekleri hesaplara yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 847 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, toplamda 1 milyar 847 milyon TL olan Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini anımsatan Bakan Yanık, bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 560 bin vatandaşın "Evde Bakım Yardımı"ndan yararlandığını kaydederek, bu kapsamda hak sahibi başına aylık 3 bin 336 TL ödeme yapıldığını açıkladı.

Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 847 milyon TL Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını belirten Bakan Yanık, "2022de toplam 18 milyar TL Evde Bakım Yardım ödemesi yaptık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Bu arada Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerinin Şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılacağı kaydedildi.