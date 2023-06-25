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2. İzmit Körfezi Deniz Festivali’ne büyük ilgi

GÜNDEM 25.06.2023, 13:10
2. İzmit Körfezi Deniz Festivali’ne büyük ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği İzmit Körfezi Deniz Festivali Gölcük’te yapıldı. Festivale aileler yoğun ilgi gösterdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce bu yıl ikincisi düzenlenen İzmit Körfezi Deniz Festivali, Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Sahili’nde gerçekleştirildi. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlikte aileler en fazla balığı yakalayabilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

İzmit Körfezi’nin çevresini ileri biyolojik arıtma tesisleriyle çeviren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni eski günlerine döndürüyor. 42 bin yavru balığı denizle buluşturan Büyükşehir, bu yıl ikinci İzmit Körfezi Deniz Festivalini yaptı. Büyükşehir Belediyesi’nin öncülük yaptığı etkinliğe Gölcük Belediyesi, Kocaeli Sportif Olta Balıkçıları ve Doğa Derneği ile Gübretaş firması destek verdi. Gölcük ilçesi Değirmendere Yüzbaşılar Sahili’nde gerçekleştirilen etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve vatandaşlar katıldı. Programın ve çocuklar için kurulan survivor parkurunun sunuculuğunu ise ünlü oyuncu Alp Kırşan yaptı.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen festivale aileler büyük ilgi gösterdi. Bu kapsamda ailelerin birlikte vakit geçirmesi için etkinlik alanları oluşturuldu. Çocuklar kendileri için hazırlanan şişme oyun grupları ve etkinlik alanlarında doyasıya eğlendi. Çocuklara ücretsiz macun, pamuk şekeri, dondurma ve patlamış mısır ikramı yapılırken, vatandaşlara ise ücretsiz balık ekmek ikram edildi.

Zeliha Sunal tarafından tasarlanan ve 3 bin 700 atık pet şişe toplanarak hazırlanan balık heykeli de festivalde büyük ilgi gördü. Festival kapsamında deniz araçlarının yer aldığı korteji vatandaşlar meraklı gözlerle izledi.

YILDIRIM: HAYALİMİZ GERÇEKLEŞTİ

Festivalde kısa bir konuşma yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “İzmit Körfezimiz eski günlerine dönüyor. İzmit Körfezi için çok çalışma yapıldı. Yakınımızda da büyük bir çalışma yapılıyor. İzmit Körfezi'nin doğu kıyısından dip çamuru çıkarılıyor. Çalışma tamamlandığında Körfez’in çevresindeki mavi bayraklı plaj sayısı artacak. Gölcüklüler olarak bir hayalimiz vardı, bu da Değirmendere ile Halıdere’nin birleşmesiydi. Bu hayalimiz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Büyükşehir, Gölcük ilçemize Aquapark kazandırdı. Değerli çalışmalarından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

“DİP ÇAMURU TEMİZLİĞİ TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ÇEVRE HAREKETİ”

İzmit Körfezi’nin eski günlerine döndüğünü belirten Kocaeli Büyükşeir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “İzmit Körfezi’nin eski günlerine dönüp, yeniden hayat bulması için var gücümüzle çalışıyoruz. Her noktada çalışmalarımız devam ediyor. Yılda yaklaşık 10 bin geminin hareketini izliyoruz. İzmit Körfezi’nin altındaki hayalet ağları çıkartıyoruz. Deniz kirlenmesin diye 24 saat esaslı çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'nin bir damla evsel atık suyunu denize bırakmayan tek Belediye biziz. Şimdi İzmit Körfezi’nin tarihini değiştirecek bir çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Körfez’in en üst noktasında çok büyük bir alanda toplanmış ve birikmiş bir çamur var. Yaklaşık 650 tane futbol sahasını kaplayacak çamuru İzmit Körfezi’nin dibinden çıkarıyoruz. Bu temizlik çalışması şu anda Türkiye'nin en büyük çevre hareketi. Dünyada da az sayıda benzer örnekleri var. Bu çalışmaların ardından Körfez daha da canlanacak. Bugüne kadar İzmit Körfezimizdeki biyoçeşitliliğin artması için 42 bin adet yavru balığı denize bıraktık. Şimdi festivalimizde balık tutma yarışması yapılacak. Buraya gelen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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