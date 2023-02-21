2 ilde eşya tahliyesi yasaklandı!

Gaziantep ve Malatya'da, depremlerde zarar gören binalardan eşya tahliyesi ikinci bir karara kadar durduruldu.ANKARA (İGFA) - Gaziantep ve Malatya'da ağır hasarlı binalardan eşya tahliyesi yasaklandı

Gaziantep Valisi Davut Gül, ağır hasarlı binalardan eşya almanın ikinci bir karara kadar yasaklandığını duyurdu.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müstakil ve artçı depremler devam etmektedir. Acil yıkılacak binalara giriş yasaktır. İkinci bir karara kadar ağır hasarlı binalardan eşya alma, kısıtlı sürede girme çıkma tamamen durdurulmuştur" dedi.

https://twitter.com/gul_davut/status/1627979149129265154

Bu arada Malatya Valiliği de, yapılan tespitlere göre ağır hasarlı binalara herhangi başvuru, uzman raporu ve izin olmadan girildiği müşahede edildiğine dikkati çekilerek, "Bu kapsamda ikinci bir karara kadar, ağır hasarlı binalardan eşya alma kısıtlı sürede de olsa tamamen durdurulmuştur. Vatandaşlarımızın bu konuda ilgili birimlerden herhangi bir izin talebinde bulunmamaları ve kolluk kuvvetlerine izin konusunda baskı yapmamaları, can güvenliği nedeniyle belirtilen yasak kararına uyulması önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.