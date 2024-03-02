2 günlük gelirini Gazze'ye bağışladı

Sason’da esnaflık Necmettin Erdem isimli vatandaş 2 günlük gelirini Filistin’in Gazze şehrinde mağdur olan vatandaşlara verilmek üzere Batman İHH (Batman İnsani Yardım Vakfı) Sason temsilcisi Sabahattin Atalay'a teslim etti.Yenibahar / BATMAN (İGFA) - Demetevler mahallesinde uzun yıllardır demircilik yapan Erdem imkanları ölçüsünde Gazzeli vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştığını belirterek, iki gün satılan demir ve profil ürünlerinden gelen gelirini Gazze’deki mağdur vatandaşlara bağışladı.

Erdem, “İsrail’in Gazze’ye saldırısından bu yana imkanlarım ölçüsünde her zaman destek olmaya çalıştım. Bu hafta da 2 günlük gelirimi Gazze’li mağdur kardeşlerime göndermek üzere Batman İHH temsilcisine teslim ettim. Bütün vatandaşlarımızı imkanları ölçüsünde bu mazlum ve mağdur vatandaşlarımıza yardım etmeye çağırıyorum” dedi.

Yardımları alan Atalay, Erdem'e yardım severliğinden dolayı teşekkür etti.