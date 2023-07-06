2. el araçlarda fiyatın üzerinde satışlara bakanlık freni!

İkinci el araçların üretici veya distribütörce tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde fiyattan ilanla pazarlanmasına 2024'e kadar kısıtlama getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan ve 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek karar sonrasında Ticaret Bakanlığı, sektöre yönelik ilave tedbirlere yönelik basın açıklaması yaptı.ANKARA (İGFA) - İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araçların satış fiyatlarındaki aşırı yükselişin önlenmesi için yapılan düzenlemenin detaylarını açıkladı.

İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına 1 Ocak 2024'e kadar kısıtlama getirildi. 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan düzenleme, tüm gerçek ve tüzel kişilerin bireysel ve ticari ilanlarını kapsıyor.

ÖNCE UYARILACAK

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanlığı, tüm gerçek ve tüzel kişiler, ilan verilmesi aşamasında düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek ilanlar hakkında "ilan platformları" tarafından uyarılacağı, uyarıya rağmen söz konusu kısıtlamaya aykırı olarak verilen ilanlar ile ilan verene ilişkin bilgiler, ilan platformu tarafından Ticaret Bakanlığı'na iletileceği kaydedildi.

Bu düzenlemeye aykırı her ilan, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edileceğinin altı çizilen açıklamada, ilan verenler hakkında ilan başına 300 bin TL'ye kadar ceza uygulanabileceği bildirildi.

6 AY VE 6 BİN KİLOMETRE KISITLAMASI

1 Ocak 2024'e kadar uzatılmasına karar verilen "6 ay-6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına" aykırılık teşkil eden satışlara kısıtlama getirildiği anımsatılan bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bu düzenlemeye göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle satış yapanların yanı sıra bir takvim yılı içinde yetki belgesiz 3 ve üzeri ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek ve tüzel kişilerin '6 ay-6 bin kilometre düzenlemesine' aykırı satışları noterlikler nezdinde engellenmektedir. Bakanlığımızın gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar ışığında, gerçek ve tüzel kişilerin ikinci el motorlu kara taşıtı satış kayıtları mercek altına alınmış olmaktadır. 2023 yılı içinde yetki belgesi olmadan, 3'ten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan bireysel ve kurumsal satıcılar tespit edilmiş olup, bu satıcılardan söz konusu satışlara ilişkin savunmaları talep edilmektedir. Bakanlığımızca savunmaları dikkate alınarak, bu kişiler hakkında önümüzdeki günlerde idari para cezaları uygulanabilecektir. Ticaret Bakanlığı olarak, sektörde yaratılmak istenen arz talep dengesizliği ile birlikte, haksız kazanç sağlama girişimleri ve haksız ticari uygulamalar yakinen takip edilerek, tüketicilerimizin mağduriyet yaşayabileceği fiilleri önlemeye yönelik denetimlerimiz ve müeyyideler ülke genelinde tam bir kararlılıkla devam etmektedir."