2. Dünya Savaşı'nda kalma sualtındaki mermiler imha edildi

Sahil Güvenlik Komutanlığı SAS Komandoları, Şile Sofular Halk Plajı açığında tespit ettiği 28 adet top mermisinden 11'ini su altından çıkararak emniyete alırken, 17'sini de kontrollü şekilde imha etti.İSTANBUL (İGFA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı, Şile Sofular Halk Plajı açığında mühimmat olabileceği değerlendirilen şüpheli cismin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye SAS Komandolarını sevk etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, SAS Komandolarınca Savcılık ve Kolluk Kuvvetleri ile koordineli olarak yapılan inceleme sonucunda, cismin 2’nci Dünya Savaşı döneminden kalma top mermileri olabileceği değerlendirildi.

Bunun üzerine merminin bulunduğu bölgede, komandolar tarafından su altı arama faaliyeti icrasında toplam 28 adet top mermisi tespit edildi.

Yapılan inceleme dalışlarında, mermilerin yüzeylerinde oluşan kabuklanma sonucu etraflarında bulunan kayalıklarla bütünleşmiş olması sebebiyle 28 top mermisinden 11 adedi su altından çıkarılarak Savcılık makamı bilgisi dâhilinde inceleme ve müteakiben imha maksadıyla emniyete alındı.

Bölgedeki insanların tahliyesi sonrasında da, su altında bulunan 17 adet top mermisi SAS Komandolarının titiz çalışması sonrası kontrollü şekilde imha edildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1687067570736701441