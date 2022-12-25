2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Mudanya'da törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı, Mudanya Mütarekesi’nin baş mimarı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün en yakın silah arkadaşı İsmet İnönü, ölümünün 49. Yıldönümü olan 25 Aralık’ta törenle anıldı.BURSA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün vefatının 49. Yıldönümü dolayısıyla CHP Mudanya İlçe Başkanlığı tarafından Mütareke Evi Müzesi karşısında bulunan heykelinin bulunduğu Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Mütareke Anıtı’nda anma programı düzenlendi.

CHP Bursa İl Yöneticileri ile Büyükorhan İlçe Başkanı Mustafa Sevim, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, partililer ve vatandaşların da hazır bulunduğu programda CHP Mudanya İlçe Başkanı Ömer Aydın, gençlik ve kadın kolları başkanları ile birlikte anıta çelenk sunumu ardından saygı duruşunda bulundu.

İnönü’nün askeri ve siyasi hayatı hakkından bilgiler veren CHP Mudanya İlçe Başkanı Ömer Aydın, Mudanya Mütarekesi’nin ve Lozan’ın mimarlarından İsmet Paşa’yı bir kez daha saygı ve minnetle andı.