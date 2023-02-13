2 bini aşkın psikososyal hizmet personeli iş başında

Deprem bölgesinde 2 bin 72 psikososyal hizmet personeli görev yapıyorANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın deprem bölgesindeki psikososyal hizmetlerine ilişkin bilgi verdi.

Deprem bölgesinde 2 bin 72, deprem bölgesi dışında 791 psikososyal personelinin hizmet verdiği belirtilen açıklamada, bölgede psikososyal destek amaçlı 231 aracın bulunduğu, bunun dışında da 255 aracın hizmet verdiği ifade edildi.

https://twitter.com/iletisim/status/1624853385315745796