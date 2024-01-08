2 bini aşkın düzensiz göçmene 'Kalkan'!

İçişleri Bakanlığı'nca 27 ilde gerçekleştirilen "Kalkan-7" operasyonlarında, 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

27 ilde jandarma, polis ve sahil güvenlik tarafından 57 ayrı yere yapılan operasyonlarda, 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanırke, 6’sı tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin ise adli işlemleri devam ettiği öğrenildi.

Operasyonu gerçekleştiren personeli tebrik eden Bakan Yerlikaya paylaşımına, "Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, binlerce insanı göç yollarında ölüme sürükleyen, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1744222426429337772