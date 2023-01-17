2 bin yıllık köprü araştırılmayı bekliyor

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Karsak mahallesi sınırları içinde doğa yürüyüşü sırasında keşfedilen ve yapılan ilk incelemelerde en az 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen köprü araştırılmayı bekliyor.Fatih MISIR / BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz yıllarda Orhangazi’ye bağlı Karsak mahallesinde yapılan doğa gezisi esnasında keşfedilen ve ilk belirlemelere göre 2000 yıllık olduğu tahmin edilen köprü, yapımından bu güne kadar yüzlerce yıl geçmesine rağmen halen ilk gün ki gibi sağlam bir şekilde duruyor.

En az 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen Karsak köyündeki tarihi köprüyü Gemlikli araştırmacı yazar Naci Pehlivan önceki dönem Orhangazi belediye başkanı Neşet Çağlayan ve yine önceki dönem Gemlik belediye başkanı Refik Yılmaz ile birlikte belediye başkanlıkları döneminde ziyaret etmişlerdi.

Dönemin Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan tarihi köprünün zamana meydan okuduğunu ve koruma altına alınması gerektiğini ifade etmiş, yetkili bütün kurumlarla temasa geçeceklerini söylemişti.

Ancak geçen 6 yılın ardından köprü için her hangi bir çalışma yapılamadı