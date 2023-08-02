2 atama 1 görevden alma

Cumhurbaşkanlığı'nca iki bakanlıkta açık bulunan görevlere atama yapılırken, bir genel müdür yardımcısı görevden alındı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Hazine Başkontrolörlüklerine AhmetTuğrul Öztürk, Çiğdem Kahveci, Ömer Kaçaran ve Erdem Erol atandı.

Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Ticaret Müfettişliği'ne yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Ticaret Müfettiş Yardımcısı Masum Bayar'ın da ataması gerçekleştirildi.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Berker görevden alındı.