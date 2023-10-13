Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında tespit edilen Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ne ait bazı belgeler ile Birinci Kolordu’ya ait yazışmaların tıpkıbasımları Trakya Üniversitesi Milli Mücadele ve Lozan Müzesi’ne kazandırıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile 1.Kolordu’ya ait belgeler Lozan Müzesi’nde sergilenecek

Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Prof. Dr. Nurten Çetin’in girişimleri ile edinilen Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve I. Kolordu’ya ait belgeler Milli Mücadele ve Lozan Müzesi’nde sergilenmeye başladı.

Heyet-i Temsiliye ile 1. Kolordu Kumandanlığı arasındaki yazışmalar, Birinci Kolordu Kumandanlığı’nın bağlı tümenlerle yaptığı karşılıklı yazışmalar, I. Kolordu Kumandanı Cafer Tayyar Bey’in 6 Mayıs 1920’de Karaağaç İstasyonunda Fransız Generali Louis Franchet d’esperey ile yaptığı görüşmeye ait evrak, Trakya Paşaeli Cemiyeti’nin 13 Nisan 1920’de Trakya Müslümanlarına hitaben yayınladıkları belge ve Heyet-i Temsiliye adına Mustafa Kemal Paşa’nın I. Kolordu Kumandanlığı ile yaptığı bazı yazışmaların bulunduğu belgeler Üniversitemiz Milli Mücadele ve Lozan Müzesinde sergileniyor.