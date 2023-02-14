198. saatte gelen mucize

Adıyaman’da depremin üzerinden 198 saat geçtikten sonra mucize bir kurtuluş daha gerçekleşti.ADIYAMAN (İGFA) - 198’inci saatte güzel bir haber Adıyaman'dan ulaştı.

Erzincan’da konuşlu olan 3’üncü Ordu Komutanlığı Doğal Afet Kurtarma Bölüğü'nün destek verdiği Adıyaman’daki arama-kurtarma çalışmasında 18 yaşındaki Muhammet Cafer Çetin, sağ olarak kurtarıldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1625404471634264064

Ayrıca Kahramanmaraş'ta da enkaz altında kalan 17 yaşındaki Muhammed Enes ve Abdülbaki isimli bir kişi sağ olarak kurtarıldı.

İki depremzede de hastaneye sevk edildi.

Bu arada AFAD'ın bildirildiğine göre toplam 31 bin 643 vatandaş hayatını kaybettiği deprem bölgesinde binlerce bina yıkılırken, enkazda altında hala insanlar bulunuyor.