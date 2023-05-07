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1915 Çanakkale Köprüsü'nün 'prestij'i oldu

GÜNDEM 07.05.2023, 11:13
1915 Çanakkale Köprüsü'nün 'prestij'i oldu

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından düzenlenen Kamu-Özel Sektör İşbirliği ve Altyapı Ödülleri kapsamında birincilik ödülüne layık görüldü.ANKARA (İGFA)  - Avrupa’da iktisadi bütünleşmeye ve üye ülkeler arasında iş birliğine katkı sağlamak amacıyla 1947 yılında kurulan UNECE, 7. KÖİ Forumu’nu 3 – 5 Mayıs 2023 tarihleri arasında Atina’da düzenledi. Forum kapsamında aynı zamanda UNECE Kamu-Özel Sektör İşbirliği ve Altyapı Ödülleri de sahiplerini buldu.

Yarışmaya başvuran 70 uluslararası proje arasından 48’i değerlendirmeye alınırken 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu 5 finalistten biri oldu.

Kazananın Forum delegelerinin oyları ile belirlendiği yarışmada birinci olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ödülü, UNECE Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları Bölüm Başkanı Tony Bonnici ve UNECE KÖİ’ler Çalışma Grubu Başkanı George Katapodis tarafından 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Sarıkaya’ya takdim edildi.

Projenin bugüne kadar 20’den fazla ödül kazandığını ancak bu ödülün ayrı bir önem taşıdığını belirten Murat Sarıkaya, “Bu sene döngüsel ekonomi temasıyla düzenlenen yarışma için ilettiğimiz Gelibolu Kadın Kooperatifi’ne destek projemiz 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu’nun gerçekleştirdiği 321 çevresel ve sosyal projeden yalnızca biri. Bu projelerimizle birlikte Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin önemli bir bölümünü desteklerken, paydaşlarımız, bölge ve ülkemiz için değer yaratmaya devam ediyoruz” dedi.

1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu, çevre alanındaki çalışmaları ile 2020 yılında The Green Organisation tarafından dünya çapında en iyi çevresel uygulamaları tanıtmayı ve teşvik etmeyi amaçlayan Green World Awards altın seviye ödülüne layık görülmüştü. 1915Çanakkale, şu ana dek 12 finans ödülü, 2 çevresel ve sosyal ödül, 4 istihdam ödülü ve 3 mühendislik ödülü kazandı.

1915 Çanakkale’nin UNECE Kamu-Özel Sektör İşbirliği ve Altyapı Ödülleri’nde sunduğu proje ile ilgili videosu:

https://youtu.be/XXsXQGq675Q

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