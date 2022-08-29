1915 Çanakkale Köprüsü 3,6 milyon saat tasarrufu sağladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 2 milyondan fazla aracın geçtiğini açıkladı. Köprü; Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile yoldan 27,8 milyon kilometre, zamandan ise 3.6 milyon saat tasarruf sağladı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada 20 yılda 100 yıllık yatırım yaparak tarihe imza attıklarını vurguladı.

Mega projeleri bir bir hayata geçirdiklerini aktaran Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı, Rize-Artvin Havalimanı, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsünün bu yatırımlar arasında yer aldığını belirtti.

Yatırımların hem üretime hem milli gelire hem de istihdama katkı sağlamasının yanında ciddi ekonomik tasarruflar sağladığının altını çizen Karaismailoğlu, 18 Mart'ta hizmete açılan Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsünün ekonomiye olan etkilerini açıkladı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden açıldığı günden bu yana 2 milyondan fazla aracın geçiş yaptığını duyuran Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım ve işletme döneminde; milli gelire 2.8 milyar dolar, üretime 6.1 milyar dolar, ihracata 531 milyon dolarlık katkı sağladık. 133.6 milyon dolarlık vergi geliri elde ederken, istihdama yıllık ortalama etkisi 27 bin kişi oldu ifadelerini kullandı.

YILLIK TOPLAM 415 MİLYON DOLARLIK TASARRUF

Zamandan 382 milyon dolar, akaryakıttan 31,3 milyon dolar, emisyondan 1.9 milyon dolar olmak üzere yıllık toplam 415 milyon dolar tasarruf sağlandığını bildiren Karaismailoğlu, İlklerin ve enlerin projesi ile saatler süren yolculuğu, 6 dakikaya düşürdük. 27,8 milyon kilometre yol, 3,6 milyon saat zaman tasarrufu sağladık dedi.

1915 Çanakkale Köprüsünün Çanakkale Boğazı'na vurulan mühür ve eşsiz bir abide olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, "Köprümüz, enlerin, ilklerin ve rekorların projesidir" dedi.

Bakan Karaimsailoğlu, "Projemizi, planlanandan 1.5 yıl önce bitirdik ve halkımızın hizmetine sunduk. Köprü, 2 bin 23 metre orta açıklık ve 770er metre yan açıklıkları ile birlikte köprümüz 3 bin 563 metre uzunluğunda. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile birlikte toplam geçiş uzunluğu da 4 bin 608 metreye ulaşıyor. Dünyada bu kadar uzun orta açıklıklı ikiz tabliyeli tasarlanan ilk köprü olarak tarihe geçti. 318 metre kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle deniz seviyesinden 334 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek kulelere sahip asma köprüsü ünvanına sahip. 1915 Çanakkale Köprümüz bizim için çok kıymetli olan pek çok sembolü bağrında taşıyor. 2 bin 23 metre orta açıklık, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023e atıftır. 318 metrelik çelik kuleleri, 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferine işarettir. 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürleri, top mermilerini insanüstü bir güçle sırtlayan Seyit Onbaşıya saygımız, selamımızdır. Kırmızı-beyaz renkli kuleler, al bayrağımızı işaret ediyor" diye konuştu.

GÜNÜ BİRLİK TARTIŞMALAR YERİNE, MEGA PROJELERE ODAKLANDIK

Durmak yok, yola devam anlayışıyla 7/24 çalıştıklarını kaydeden Karaismailoğlu, "Günü birlik tartışmalar yerine, mega projelere odaklandık. Dünyanın gıpta ile baktığı projeleri hayata geçirdik. Milletimizin geleceği için çalışıyoruz. Milletimize en iyisini sunmaya, sadece bugünü değil, geleceği aydınlatacak eserleri bir bir hayata geçirmek için çalışıyoruz. Birileri; hesap, kitap yapmadan, yalan yanlış bilgi ve belgelerle, hayata geçirdiğimiz projelerin üretim, istihdam, ihracat ve kalkınmaya olan katkılarını hiçe saymaya çalışıyor. Tek umutları yalandır, iftiradır, çamur atmaktır. Tabii ki, projelerimizle ilgili yalan yanlış iftiralara, bu acizliğe gereken cevabı veriyor, milletimizin de neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt ettiğini gayet iyi biliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.