19 Temmuz'a dikkat! Marmara için 'sıcaklık' uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için 19 Temmuz Çarşamba gününden itibaren yüksek sıcaklık uyarısında bulundu. Yetkililer, günün en sıcak saatleri 11.00 ile 16.00 saatlerine dikkat edilmesini istedi.BURSA (İGFA) - Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 19 Temmuz Çarşamba günü, öğle saatlerinden itibaren bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği, sıcaklıkların bölge genelinde mevsim normallerinin 3-8 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.

Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıkları İstanbul’da 32-35, Bursa'da 33-37, Edirne’de 38-41, Kırklareli’de 35-39, Tekirdağ’da 33-36, Kocaeli’de 37-39, Sakarya’da 35-37, Yalova’da 31-33 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

BURSA VALİLĞİ UYARDI

Öte yandan Bursa Valiliği kentte beklenen yüksek sıcaklıklar nedeniyle uyarı yayınladı.

Valilik uyarısında, yüksek sıcaklığın meydana getirebileceği (güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı) olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanların, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Sıcaklık uyarısı bölgede 24 Temmuz saat 16.00'ya kadar geçerli olacak.