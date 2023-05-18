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19 Mayıs coşkusu Bursa'yı saracak

GÜNDEM 18.05.2023, 15:07
19 Mayıs coşkusu Bursa'yı saracak

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan birbirinden farklı etkinliklerle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl da coşku içinde kullanacak. Şehir içi toplu ulaşımın ücretsiz olacağı 19 Mayıs’ta, farklı spor aktiviteleri gençleri bir araya getirecek.BURSA (İGFA)- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Bursa’da birbirinden renkli etkinliklerle kutlanacak. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan programlarda özellikle spor müsabakaları dikkat çekiyor.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, E-spor, Modern Dans Türkiye Şampiyonası, Sokak Basketbolu Turnuvası ve 47. Yeşil Bursa Rallisi ile kutlanacak.

E-SPOR’DA HEYECAN DORUKTA

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonundaki Liselerarası E-Spor Turnuvası bu yıl 450 takım ve 2 bin 250 sporcunun katılıyla yapılıyor. Bursa E-spor merkezinde 8 Mayıs’ta başlayan ve oldukça çekişmeli geçen elemeler sonrası finale kalan 8 takım 19 Mayıs Cuma günü Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu’ndaki final müsabakalarında karşılaşacak. Sabah saat 10.00’da başlayacak olan final müsabakaları 19.00’a kadar devam edecek. Turnuvanın birincisi olan takıma 10 bin TL, ikincisine 7 bin 500 TL, üçüncüsüne 5000 TL ve dördüncüsüne 2 bin 500 TL para ödülü verilecek.

POTADA BÜYÜK KAPIŞMA

Son yıllarda popülaritesi giderek artan sokak basketbolu, 19 Mayıs’a özel düzenlenen turnuvada gençleri bir araya getirecek.

Hüdavendigar Kent Parkı sahalarında saat 12.00 – 18.00 arasında yapılacak karşılaşmalar, Genç Erkekler, Genç Kızlar, Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar kategorilerinde gerçekleştirilecek. Turnuvada her kategoride ilk 3’e giren takımlar çeşitli spor malzemesi ile ödüllendirilecek.

MODERN DANS RÜZGARI

Türkiye Dans Sporları Federasyonu işbirliğiyle Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan Modern ve Çağdaş Dans - Caz Dans ve Show Dans Türkiye Şampiyonası ile Bursa’da modern dans rüzgarı esiyor. Ankara, İstanbul, Aydın, İzmir, Muğla, Bodrum, Kırklareli ve Kayseri’den 500’e yakın sporcunun katıldığı şampiyonada ilk üçe giren sporcular yurt dışında Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanacak.

Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yeşil Bursa Rallisi de bu yıl Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 47. kez gerçekleştirilecek. Seremonik startı 19 Mayıs akşamı saat 20.00’da Sheraton Otel önünden verilecek rallide ekipler, Hüseyinalan ve Soğukpınar etaplarını ikişer kez geçtikten sonra Aloft Bursa Hoteldeki finish podyumuna ulaşabilmek için ter dökecekler.

BAYRAM DOYASIYA KUTLANACAK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 104’üncü yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik eden Başkan Aktaş, klasik bayram törenleri haricinde gençlerin yoğun şekilde buluşabildiği ve bayramı doyasıya kutlayacağı ortamlar hazırladıklarını belirtti. Bursa’da hayata geçirdikleri projelerde gençleri merkeze aldıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Gençlerimizin geleceğe daha donanımlı, birikimli ve sporcu olarak hazırlanması için adeta bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Gençlik merkezlerimizle onlara konforlu alanlarda ders çalışma imkanı sunarken, sosyal ve kültürel aktivitelerle onları sosyal yaşamın her alanına dahil ediyoruz. Bu nedenle gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı da doyasıya kutlamaları için birbirinden renkli aktiviteler hazırladık. Tüm gençlerimizin bayramı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

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