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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun

GÜNDEM 19.05.2023, 08:42
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun

Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Türk milletinin kaderini değiştiren ilk adımı atmasının üzerinden 104 yıl geçti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bugün de tüm yurtta aynı coşku ile kutlanıyor.ANKARA (İGFA) -Türkiye Cumhuriyeti tarihinde eşsiz bir galibiyet olarak yer eden Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı 19 Mayıs'ta atılmıştır.

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir.

Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.

İlk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır.

Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir.

Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesi'nden sonra "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TÜM ULUSUMUZA KUTLU OLSUN.

İNTERNET GAZETECİLERİ FEDERASYONU ADINA
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MESUT DEMİR

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