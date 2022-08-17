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17 Ağustos 1999 büyük Marmara Depremi’ni unutmadık
GÜNDEM 17.08.2022, 08:28
17 Ağustos 1999 büyük Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyoruz.
BURSA (İGFA) - 17 Ağustos 1999 büyük Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyoruz. Ülkemizde deprem gerçeğini İGF medya kuruluşları olarak hatırlatırken, olası depremlerde can kaybı yaşanmaması dileriz.
İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Yönetim Kurulu
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açık
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