169 milyon TL'lik tarımsal destek hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanlığı, 168 milyon 957 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağı duyuruldu.

Ödemelerde 168 milyon 957 bin liralık tarımsal destekleme ödemesi gerçekleştirileceği belirtilirken, bu kapsamda, hayvan hastalıkları tazminatı desteği için 87 milyon 516 bin 379 lira, bireysel sulama sistemleri desteği için 53 milyon 117 bin 97 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 21 milyon 208 bin 418 lira ve sertifikalı tohum üretim desteği için 710 bin 677 lira ödeneceği kaydedildi.