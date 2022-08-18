164 milli bot ile sahiller daha güvenli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile deniz Polisinin envanterine kazandırılan 164 yerli ve milli botun hayırlı olmasını diledi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 164 yerli ve milli bot, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ve deniz Polisimize kazandırıldı. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Yerli ve milli botların görüntülerinin olduğu, Yassıada'da çekilen videoda Bakan Soylu, "Yassıada, bir tarih olarak sadece geçmişimize ait acı hatıraların canlandığı bir yer değil. Aynı zamanda bize hürriyeti, demokrasiyi, gelişmeyi, öz güveni unutturmaya çalışanların ve Türkiye'yi yarınlara ait büyük ideallerle buluşturmayı engelleyenlerin bir vesayeti olarak durmaktadır. Şükürler olsun, bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Yassıada vesayetini mağlup etmiş ve yenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

https://twitter.com/i/status/1559821785775984643