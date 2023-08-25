163 milyon TL'lik tarımsal destek ödeniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 163 milyon 104 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "163 milyon 104 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda destekleme ödemelerine ilişkin ayrıntılara da yer verildi.