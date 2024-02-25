1600 yıllık dünya mirasının önemli restorasyonuna açılış

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Fatih Kara Surları Belgradkapı 2. Etap Restorasyonu Açılışı’nda konuştu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı’na bağlı İBB Miras, Sümbülefendi Mahallesi’ndeki Belgradkapı Kara Surları’nın 30 yıl aradan sonra en kapsamlı restorasyonu gerçekleştirdi. Dünya mirası 1600 yıllık Kara Surları Belgradkapı için açılış töreni düzenlendi.

Törenin yapılacağı alana, CHP Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat ile birlikte gelen İmamoğlu, alana konumlandırılan Çocuk Kütüphanesi ve İBB Kültür’ün düzenlediği çocuk atölyesine konuk oldu. Bir anda karşılarında İmamoğlu’nun görünce şaşkınlıklarını gizleyemeyen çocuklarla, İBB Başkanı arasında renkli sohbetler yaşandı.

İmamoğlu, kendisini izleyen kameraları göstererek, “Hangi kanallar bunlar” sorusunu yönelten Öykü isimli miniğe, “Bilmiyorum ki, bütün kanallar var orada” yanıtını verdi. İmamoğlu, Öykü’nün “TRT Haber mi” sorusunu ise, “Bilmiyorum ki, TRT Haber… O uğramıyor buraya, gelmiyor pek. Gelirken yolunu kaybediyor. Sonra diyorlar ki, ‘Bulamadık sizi.’” şeklinde yanıtladı. İmamoğlu, sözlerine, “Ağlayayım mı” şeklinde tepki veren Öykü’ye, “Bir türlü beni göstermiyorlar. Ne yapayım ben de” yanıtını verdi. Öykü’nün soruları, tepkileri ve İmamoğlu’nun yanıtları gülüşmelere neden oldu. Daha sonra konuşmaların yapılacağı alana geçen İmamoğlu ve Polat, vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Törende, İmamoğlu ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel birer konuşma yaptı.

“GEÇMİŞTE VAHİM İŞLERE İMZA ATTILAR”

“Fatih'in göbeğinde bir çöp yığınından tarihi alanı kurtarmak, bizim için gerçekten şereftir, onurdur” diyen İmamoğlu, özetle şunları kaydetti:

“İstanbul'da, gerçekten eşi benzeri olmayan, muazzam bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olduğumuzun farkındayız. Bu mirasa gözümüz gibi bakmak, hepimizin boynunun borcu. Ben o sorumluluğu layıkıyla yerine getirmiş bir belediye başkanı olmak için yola çıktım. Ve bugün, gerçekten onun gururunu yaşıyorum. Çünkü bugün İstanbul, tarihinin en çok restorasyon yapılan dönemini yaşıyor. İstanbul'un yıllardır ihmal edilmiş, özellikle kültürel mirasını gün yüzüne çıkarıyor, şehir hayatının da bir parçası yapıyoruz. Mesela Fatih’te bu alanlar, mahallelerinin aynı zamanda capcanlı yaşam merkezleri olacak. Aynı zamanda tarihimize, ecdadımıza saygının gereğini en doğru şekliyle yerine getiriyoruz. Tarihi mirasa sahip çıkmak nasıl bir şeydir biliyor musunuz? Bir gönül işidir, bilinç işidir. Ama aynı zamanda bir liyakat ve uzmanlık işidir. Bunu uzmanlığa değer vermeyenler anlayamazlar. Tarihi eserlerin restorasyonunu herhangi bir inşaat gibi görenler, İstanbul'a ne yazık ki dönem dönem tahminimizin çok üzerinde zarar verdiler. İşin özüne, ruhuna değil, ne yazık ki farklı duygularına; bazen rantına, bazen kazancına, bazen de iş bilmezliğine odaklandılar. Geçmişte, ne yazık ki vahim işlere imza attılar.”

“İBB MİRAS, DÜNYACA ÜNLÜ BİR MARKA HALİNE GELDİ”

İBB Miras’ın İstanbul'un kültür mirasına bilgiyle, sevgiyle, özenle sahip çıkan, belki de tarihinde çok özel bir başlangıç yapan değerli bir organizasyon olduğunun altını çizen İmamoğlu, "İçinde mimar var, içinde mühendis var, sanat tarihçisi var, arkeolog var, restoratör var, restorasyon ustası var, restorasyon işçisi, emekçisi var. İBB Miras’ta, baştan sona esas olan uzmanlık var, tecrübe var, liyakat var. İşte İBB Miras, bu yönüyle çok özel bir kurum. Bu anlamda değerli çalışma arkadaşım Mahir Polat'ın liderliğinde çok önemli, çok değerli ve çok özenli işler yaptı. Teşekkür ederim sevgili Mahir. Teşekkür ederim; İstanbul adına teşekkür ederim. İBB Miras, artık tarihi eserlerin bakımı ve restorasyonu konusunda sadece İstanbul değil, inanın dünyaca ünlü bir marka haline geldi. Mahir başkan İBB yönetimindeyken gösterdiği özelliği ve titizliği, enerjiyi şimdi inşallah, Fatih'in, Fatih ilçesinin bütün sorunlarını çözmek için harcayacak. Ve inanıyorum, Fatih ilçesini hak ettiği değere, tarihe geçecek şekliyle kavuşturacak" diye konuştu.

“İstanbul, belediyecilik tarihinin, iddiayla söylüyorum, en verimli dönemini yaşıyor” diyen Başkan İmamoğlu, “Tarihi yapılardan restorasyonuna, metro yapımına kadar, şehre kazandırılan yeşil alanlardan sosyal desteklere, altyapı yatırımlarından kültür ve spor yatırımlarına kadar, her alanda İstanbul hiç bu kadar icraatçı bir dönem yaşamadı. Ben, her türlü yarışa varım. Zaten bu arkadaşların yaklaşık 20 yılı ile de yarışır durumdayım. 5 yıl eşittir, 20 yıl, 25 yıl” dedi.

İstanbul'da inançları, dini, milli duyguları istismar ederek siyaset yapma devrinin kapandığını vurgulayan İmamoğlu, “Oradan size ekmek yok. İnancınız, milli duygularınız güçlü ise; bunu işinizle, icraatınızla göstereceksiniz. Sizin kullandığınız bütçenin yarısıyla hem de tüm engellere rağmen sizden misli misli fazla çok icraat yapmış bir yönetimin vatanseverliğini sorgulamak, sizin haddinize bile değil. Siz alışmışsınız bir kişinin emrine, buyruğuna itaat etmeye. Biz ise, yeni bir yol çiziyoruz. Bize 16 milyon insan emir verir. Başka hiç kimse veremez. 86 milyon insan bize yol gösterir” diye konuştu.