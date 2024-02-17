16 ilde eş zamanlı BOZDOĞAN-2 operasyonu

16 İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "BOZDOĞAN-2" Operasyonlarında 120 şüpheli yakalandı..

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 16 ilde düzenlenen operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, yurt içi ve Suriye'de örgüt içerisinde faaliyet gösteren, sokak eylemlerine katılan ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik "BOZDOĞAN-2" operasyonunun yapıldığını açıkladı.

Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 16 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 120 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerine yapılan baskınlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ile dijital materyale el konuldu. Ali Yerlikaya, "Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız" dedi.