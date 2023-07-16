16'ı FETÖ, 3'ü PKK'lı toplam 28 kişi 'Hudut'a takıldı!

Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 22 kişi ile Yunansitan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 6 kişi Hudut Kartalları tarafından yakalandı:ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadeleyi ülke sınırlarında da sürdürüyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 22 kişi ile Yunanistan’dan ülkemize girmeye çalışan 6 kişi Hudut Kartalları tarafından yakalandı.

Yapılan incelemelerde yakalanan şahıslardan 16’sının FETÖ ve 3’ünün PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1680547253017034753