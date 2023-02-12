150. saat müjdesi... Umut hep var!

Deprem bölgesinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürerken, yıkılan binaların enkazından saatler sonra kurtarılanların haberleri, tüm Türkiye'ye sevinç yaşatıyor.ANKARA (İGFA) - Zamana karşı yarışın sürdüğü şehirlerden umutlandıran haberler gelmeye devam ediyor

Hatay'da müftülüğün yanındaki binanın enkazından bir kız çocuğu 150. saatte sağ çıkarıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, kurtarılan kız çocuğunun görüntülerini paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında, "150. saat müjdesi. Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var!" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1624671810632425472

152. SAAT MÜJDESİ ADIYAMAN'DAN

Öte yandan enkaz altından sağ çıkarılan son haber ise Adıyaman'dan geldi.

Adıyaman'da 8 katlı Narlıkuyu Sitesi'nde 4.katta enkaz altında kalan 8 yaşındaki Hacı Ahmet Eyici de arama kurtarma ekiplerinin gayretli çalışmalarıyla 152. saatte sağ olarak kurtarıldı.