15 Temmuz treni yola çıktı

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Treni yola çıktı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı ve TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü iş birliğiyle giydirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Treni yola çıktı

'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' temasıyla giydirmesi yapılan tren iki ay süreyle Ankara-İstanbul-Ankara ve İstanbul-Konya hattında yaklaşık 56 bin kilometrelik yol katedecek, 60 binden fazla yolcu taşıyacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Treni'ni, Ankara YHT Garı'ndan uğurlama töreninde yaptığı konuşmada “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Treni gibi farkındalık oluşturacak etkinliklerle bağımsızlık ve millî iradenin üstünlüğü kavramlarının gelecek kuşaklarımıza aktarılması gerekir.” dedi