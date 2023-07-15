15 Temmuz şehitleri için camide buluştular

Kocaeli'nde 15 Temmuz’un 7’nci yılında Yeni Cuma Camii’nde bir araya gelen yüzlerce kişi şehit ve gaziler için dualar okuduKOCAELİ (İGFA) - 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 7’nci yıl dönümü kapsamında Kocaeli’nin tüm ilçelerinde program düzenlenecek. Bu kapsamda ilk program İzmit Yeni Cuma Camii’nde gerçekleştirildi. 15 Temmuz şehit ve gazileri için sabah namazında bir araya gelen yüzlerce kişi şehitleri dualarla andı.

HATİM DUASI YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü, İl milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Kültür Teşekkülleri ve ÖNDER tarafından düzenlenen programa Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, İl Müftü Yardımcısı Mikail Özkan, proje imam hatip ve Kur'an kurslarından 90 hafız, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Sabah namazının kılınmasıyla beraber Kuran’ı Kerim hatmi yapılırken Yasin-i Şerif ve diğer duaların okunmasının ardından program son buldu. Program sonrası Yeni Cuma Camii avlusunda çorba ve simit ikramı yapıldı.

SON CEPHE 15 TEMMUZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği bir diğer etkinlik ise bu akşam Sekapark Uçurtma Tepesi’nde saat 20.00’de başlayacak. Şehir Tiyatroları, ‘Son Cephe 15 Temmuz’ adlı gösteriyi sunacak, sanatçıların katılımıyla konser düzenlenecek. Saatler 22.00’yi gösterdiğinde Kur’an-ı Kerim okunacak, “Bir Yasin de Sen Oku Duaya Davet” çağrısı kapsamında okunan Yasin-i Şeriflerin duası yapılacak. Etkinlik gece yarısından sonra eş zamanlı sela okunmasıyla son bulacak.