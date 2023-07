15 Temmuz Şehitleri İBB önünde anıldı

15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen hain darbe girişiminde yaşamını yitiren 251 şehit, İBB önünde anıldı.İSTANBUL (İGFA) - Anma töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bir daha 15 Temmuz'u yaşamamak için demokrasiye, milletin birliğine ve bütünlüğüne, laikliğe, hukuka, liyakate ve kurumlar ve kanunlar ülkesi olmaya hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. Her kurumda, her zeminde bu koşulları sağlamakla yükümlüyüz. Milletin iradesinin üstünde hiçbir güç olmayacağı inancıyla, hiçbir kişi ya da bir gruba ayrıcalık tanınmadan, görevimizi hep birlikte devletimizin her kurumunda en doğru şekilde yapmaya devam etmeliyiz ve edeceğiz” dedi.

15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen hain darbe girişiminde yaşamını yitiren 251 şehit, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Saraçhane’deki merkez binası önünde anıldı. “Şehitler Panosu” önünde gerçekleştirilen anmaya; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı, İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Meclis Birinci Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul ve kurum bürokratları katıldı. Anma töreninde İmamoğlu, Balyalı ve Göksu birer konuşma yaptı.

15 Temmuz’u, “Cumhuriyeti, demokrasiyi bombayla, kurşunla yıkamazsınız” kavramının gerçekleştiği bir gün olarak tanımlayan İmamoğlu, “’Milletin iradesini zorbalıkla değiştiremezsiniz’ duygusunun yaşandığı bir gündür. ‘Milletin iradesinin üstünde bir gücü bu halka asla dayatamazsınız’ın yaşandığı bir gündür. 15 Temmuz, ayrıca bu gerçekleri dile getirme, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkma günüdür. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı, başta Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmak üzere, hep birlikte, milletçe bir olduk ve karşı durduk. Hepimiz demokrasinin, Cumhuriyet’in, milletin iradesinin, hukukun yanında durduk. Bu, çok önemli ve değerlidir. Çok önemli bir milli iradenin ortaya çıkmasıdır. Fakat elbette bugünün sonrasında düşünmenin, tartışmanın, hiçbir zaman tedbiri elde bırakmamanın çalışmalarını yapma konusunda da ders çıkartmanın gerektiği bir gündür. Çünkü biz, bu duruma düşmemenin daha öncesinde tedbirlerini alabilmeyi başarabilmeliydik. Türkiye'yi 15 Temmuz'a götüren süreçte neleri eksik yaptık? Hangi hataları yaptık? Ve niçin böylesi bir günü yaşadık? Onun için hep beraber hareket etmeli ve tedbirleri almalıyız” şeklinde konuştu.